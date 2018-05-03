Лукьянов: Россия главный и единственный гарант безопасности Армении

"Россия, как партнер наиболее тесно связанный с Арменией, безусловно, внимательно следит и пытается понять, что дальше будет происходить. С этим связаны встречи, которые проводятся с представителями лидеров оппозиции и с представителями правительства.

Что касается перспектив, Россия исходит из того, что это внутренняя борьба, не звучат такие рассуждения, что это кем-то извне инсценировано. Довольно очевидно, что это внутренняя динамика и проблемы правящей партии.

Армения находится совершенно в четком контексте геополитическом, который не позволяет ей особо раскачиваться из стороны в сторону. Россия является главным гарантом безопасности Армении, не только главным, но и единственным, потому что никто другой гарантий безопасности давать не собирается. Из этого придется исходить всем политикам вне зависимости от исхода внутренней борьбы", — сказал Лукьянов в интервью Sputnik Армения.