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Лукьянов: Россия главный и единственный гарант безопасности Армении

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Россия - главный гарант безопасности Армении, сказал политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью Sputnik Армения.

"Россия, как партнер наиболее тесно связанный с Арменией, безусловно, внимательно следит и пытается понять, что дальше будет происходить.  С этим связаны встречи, которые проводятся с представителями лидеров оппозиции и с представителями правительства.
Что касается перспектив, Россия исходит из того, что это внутренняя борьба, не звучат такие рассуждения, что это кем-то извне инсценировано. Довольно очевидно, что это внутренняя динамика и проблемы правящей партии.

Армения находится совершенно в четком контексте геополитическом, который не позволяет ей особо раскачиваться из стороны в сторону. Россия является главным гарантом безопасности Армении, не только главным, но и единственным, потому что никто другой гарантий безопасности давать не собирается. Из этого придется исходить всем политикам вне зависимости от исхода внутренней борьбы", — сказал Лукьянов в интервью Sputnik Армения. 




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