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Медвенский Николай
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Медвенский: перевалы Абхазии усыпаны костями бойцов Красной армии

Радио
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Военный историк Николай Медвенский в эфире Sputnik рассказал о поисковых движениях в горах Абхазии по захоронению останков и увековечению памяти советских воинов, павших в ходе битвы за Кавказ в 1942-1943 годах.

"Есть определенные данные, что за 25 лет с 1962 по 1987 годы через перевалы Главного Кавказского Хребта, точнее северо-западную часть его, прошли до полутора миллионов человек в одну и в другую сторону. За эти годы разными поисковыми группами были найдены и захоронены останки 364 солдат и офицеров Красной армии, погибших в битве за Кавказ. В свое время меня эта цифра впечатляла. В прошлом году экспедиция "Санчара. Высокогорный фронт" обнаружила останки 33 человек. И это только за пять дней работы. Есть некая диспропорция. Я до сих пор не могу понять, как так получилось, что с одной стороны воздвигались огромные железобетонные монументы, обелиски "Никто не забыт, ничто не забыто", и в то же время тысячи и тысячи, непохороненных людей оставались лежать не только на перевалах, но и в полях, в лесах. Нам, внукам и правнукам победы, этот момент нужно попытаться восполнить, сделать то, что в наших силах, без громких слов и пафоса", — сказал Медвенский.

Он сообщил, что поисковая операция по поиску останков бойцов будет продолжена в этом году. "Мы собираемся вернуться на Санчарский перевал и прилегающие территории, собрать останки, которые не успели собрать в прошлом году. Потому что костей пока там очень и очень много, не хочу быть пессимистом, но, думаю, собирать останки будут еще и наши дети. Кости есть и на Клухоре, на Марухе, на Нахаре и на других перевалах", — сообщил историк.




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