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Политолог, член Общественной палаты РФ Константин Затулин
© Sputnik . Владимир Трефилов

Затулин: Россия против военных авантюр в Карабахе

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Россия не отстраняется от Армении в трудную минуту, это должны знать и в Азербайджане, заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции в Ереване.

Россия выступает против попыток военного реванша в Карабахе, тем более на фоне политических протестов в Армении, подчеркнул Затулин.

"Наше присутствие здесь и переговоры президента России Путина с президентом Армении Арменом Саркисяном и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном показывают, что Россия не отстраняется от Армении в трудную минуту. Это должно быть известно не только в Армении, но и в Азербайджане.

Я не думаю, что Азербайджан в настоящий момент дестабилизирует ситуацию, попробует воспользоваться внутриполитическими проблемами Армении для того, чтобы что-то сделать", — заметил парламентарий в эфире радио Sputnik Армения.




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