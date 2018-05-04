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Депутат Илья Гуния на второй сессии парламента Абхазии шестого созыва
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гуния: мы не могли принять исполнение бюджета с минусом в миллиард рублей

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Депутат Парламента Абхазии Илья Гуния прокомментировал Sputnik непринятие отчета об исполнения государственного бюджета за 2017 год на сессии Парламента.

"Было принято такое решение, потому что аргументы были неубедительны. Приход денежных средств в бюджете один, а расход, который был указан, не исполнен. При этом нам говорят, что остаток денег 800 миллионов. До сегодняшнего дня обязательства по расходованию средств не выполнены. Где эти деньги?  Если они есть, то почему не выполняется расходная часть бюджета. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, были ли нарушены пункты закона о бюджете, принято решение направить дело в прокуратуру.

В конце прошлого года нас убеждали в Парламенте, что необходимо принять изменения в бюджете для того, чтобы раздать долги. Но при этом они не розданы. Как такое может происходить? Возникает много вопросов.

Цифрами манипулировать легко, но есть факты.

В Парламенте не все являются  финансистами, но считать умеют все. Мы не можем принять исполнение бюджета с минусом в миллиард двести без четких объяснений, почему этот миллиард возник", — отметил Гуния.




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