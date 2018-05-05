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Дбар о финансовой проверке: хотим показать прозрачность Парламента

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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (85)
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Депутат парламента Дмитрий Дбар рассказал в эфире Sputnik о том, почему Контрольной палате поручено провести проверку финансовой деятельности Народного Собрания - Парламента Абхазии. Проект соответствующего постановления был принят на сессии парламента 3 мая.

"Я был инициатором данного проекта. Мы хотим показать людям прозрачность Парламента: на что тратятся деньги, какие целевые расходы бюджета Парламента. Мы проработали год в Парламенте. Хотим проверить финансовую  деятельность, показать общественности и для себя отчетность провести. Основные статьи расходов составляют поездки, встречи с коллегами, межпарламентские комиссии. Вообще такого рода проверка финансовой деятельности проводится впервые. Она поручена Контрольной палате. Депутаты в основном не возражали против такого постановления. Контрольной палате Абхазии поручено до 1 июля предоставить в Народное Собрание отчет о проведенной проверке. Затем будет обсуждение в Парламенте и обнародование", — сообщил Дбар.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (85)
Теги:
Дмитрий Дбар, Абхазия



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