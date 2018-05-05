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Борис Барциц
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Барциц о спортивных соревнованиях в Сухуме: главное - безопасность участников

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О том, как будет обеспечиваться безопасность спортсменов в "Сухумском забеге" и соревновании по триатлону, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

"Организовать соревнования по триатлону сложно, это требует очень ответственного подхода. Для этого нужно не только согласие, но и поддержка большого количества служб как республиканских, так и городских. И это поддержка была оказана. Чтобы обеспечить безопасность одного велоэтапа, нужно около 25 сотрудников ГАИ. А чтобы обеспечить безопасность на воде, нужна поддержка МЧС, это катера, водолазы. Все это очень серьезно, и люди ответственно подошли к этому вопросу. Все понимают, что это нужно нашей республике. Нам нужно сегодня развивать спорт, нам нужно прививать любовь к физической культуре", — сказал Барциц в эфире радио Sputnik Абхазия.

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