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Алексей Ческидов
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Ческидов о триатлоне в Сухуме: уникальная природа для спортсменов

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О том, как будут проходить "Сухумский забег" и соревнования по триатлону, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов.

"Абхазия уникальна своими погодными условиями, сейчас в России, такой погоды как здесь нигде нет. Температура воды уже 20 градусов. Обычно в это время мы едим на Майорку выступать, а там вода 16 градусов, соответственно открытие и закрытие сезона планируем проводить здесь. Вам сказочно повезло. Обычно все спортсмены едут выступать в забеге на Майорку, там от воды до транзитной зоны нужно пробежать почти 1 км., а здесь 20 метров.  То, что Абхазия место уникальное это факт, и надо это признать. Что касается забега, то львиная доля участников это местные жители и это очень хорошо. Я когда в России рассказываю, что будет 500 человек на абхазском забеге, никто не верит. А в триатлоне в основном участвуют жители России, и с каждым новым стартом будет все больше и больше участников", — сказал  Ческидов в эфире радио Sputnik Абхазия.

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