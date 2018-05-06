14:21 06 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Юрий Анчабадзе
© Sputnik

Анчабадзе о Дзидзария: нас еще может удивить открытие его новых работ

Радио
Получить короткую ссылку
2710

О советском государственном и политическом деятеле, абхазском историке-кавказоведе и педагоге Георгие Дзидзария, о роли его научных трудов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал этнограф-кавказовед, представитель Московской диаспоры Юрий Анчабадзе.

"Георгий Алексеевич Дзидзария был очень скрупулезным человеком, понимал значение исторического документа, исторической памяти. Вполне возможно, что у него были какие-то дневниковые заметки. Я этого не знаю наверняка, но если бы это было так, то это было бы величайшее счастье, величайшее благо. Так образ Георгия Алексеевича,  нам бы открылся с другой стороны, страницы его биографии нам бы были лучше известны. Хотя, Георгий Дзидзария умел удивлять и как человек, и как историк. Вполне возможно, что он нас еще удивит и в будущем у нас будут прекрасные открытия его работ и текстов. И это будет большое приобретение для нашей культуры, для нашей науки", — отметил Анчабадзе в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. 

Советский государственный и политический деятель, абхазский историк-кавказовед и педагог Георгий Алексеевич Дзидзария родился в селе Лыхны 6 мая 1988 года. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Набережная
Весна в Сухуме: кадры набережной столицы
Извержение действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнезна
Кадры извергающегося вулкана Питон-де-ла-Фурнез
Георгиевская ленточка за рубежом
Георгиевская ленточка по земному шару

Соцсети

Sputnikabkhazia