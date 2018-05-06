Анчабадзе о Дзидзария: нас еще может удивить открытие его новых работ

"Георгий Алексеевич Дзидзария был очень скрупулезным человеком, понимал значение исторического документа, исторической памяти. Вполне возможно, что у него были какие-то дневниковые заметки. Я этого не знаю наверняка, но если бы это было так, то это было бы величайшее счастье, величайшее благо. Так образ Георгия Алексеевича, нам бы открылся с другой стороны, страницы его биографии нам бы были лучше известны. Хотя, Георгий Дзидзария умел удивлять и как человек, и как историк. Вполне возможно, что он нас еще удивит и в будущем у нас будут прекрасные открытия его работ и текстов. И это будет большое приобретение для нашей культуры, для нашей науки", — отметил Анчабадзе в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Советский государственный и политический деятель, абхазский историк-кавказовед и педагог Георгий Алексеевич Дзидзария родился в селе Лыхны 6 мая 1988 года.