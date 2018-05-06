Барциц о Сухумском забеге: дети и взрослые боролись, как на Олимпийских играх

"Сухумский забег прошел замечательно. Было очень много людей, все были в хорошем настроении. Все было очень позитивно и красиво, сработали очень хорошо. В организации принимало участие много сторон. Сухумский забег – любительские соревнования, в которых могут принять участие все желающие, не обязательно профессионалы. Но дети и взрослые боролись за результат, как будто они на Олимпийских играх. Видно было, как они вкладывались и показали очень хорошее время", — рассказал Борис Барциц.

6 мая 2018 года в Сухуме состоялся забег Run Sukhum, приуроченный ко Дню Победы и соревнования по триатлону 2018.