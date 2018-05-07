Абсолютный победитель в триатлоне Павлищев: снова приеду в Абхазию

Абсолютный победитель олимпийской дистанции в соревнованиях по триатлону в Сухуме Ярослав Павлищев сразу после победного финиша в студии радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как готовился к старту, насколько сложно ему далась победа и поделился своими спортивными планами.

Ярослав Павлищев из Донецка стал абсолютным победителем на олимпийской дистанции в соревнованиях по триатлону, которые прошли в воскресенье 6 мая в Сухуме. Как рассказал победитель в интервью на радио Sputnik, победа далась нелегко, но он сумел показать свой лучший результат на олимпийской дистанции. Олимпийская дистанция включает в себя плавательный, велогоночный и беговой этапы.

"Я бежал уже много раз. В октябре 2017 года также принимал участие в соревнованиях, которые проводились в Абхазии, дистанция была уже знакомой, потому получился лучший результат. Организовано все было очень хорошо, оба раза нам здесь все понравилось. В Абхазию обязательно приедем еще раз на соревнования по триатлону, которые будут проводиться снова в октябре", — рассказал Ярослав Павлищев.

6 мая в Сухуме прошли соревнования по триатлону "Титан Абхазия".



