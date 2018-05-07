Кварандзия о проверке Генпрокуратурой исполнения бюджета Абхазии: такого еще не было

По каким причинам отчет об исполнении Республиканского бюджета за год может быть не принят Парламентом Абхазии, и какая процедура доработки документа предусмотрена законом, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала бывший министр финансов страны, завкафедрой "Финансы и кредит" АГУ, кандидат экономических наук Амра Кварандзия.

Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".

В бюджете 2017 года остаются невыполненными расходные обязательства в 800 миллионов рублей, сказал в интервью Sputnik депутат Парламента Абхазии Илья Гуния.

"Давать объективный комментарий сложившейся ситуации сейчас сложно, потому что нет обоснованного мнения Министерства финансов и правительства по исполнению отчета. Неисполнению бюджета страны могут послужить и объективные факторы. Если они экономически обоснованы, то должны быть приняты Парламентом. Если Парламент считает иначе, если вопрос ставится о нецелевом использовании средств, о неполноте отражения информации, то отчет об исполнении бюджета возвращается в Кабинет Министров, Кабмин дорабатывает отчет и заново его представляет. Мне сложно говорить о том, почему отчет отправили в Генпрокуратуру. Закон говорит о том, что если отчет не принимается, то он возвращается на доработку в Кабмин, и в месячный срок Кабинет Министров должен его доработать и заново представить. Парламентский комитет основывается на заключении Контрольной палаты. На моей памяти нет такого, чтобы отчет об исполнении бюджета не принимался, такая ситуация возникал впервые. Почему направили в Генеральную прокуратуру – судить сложно. Я могу только предположить, что Генпрокуратура должна проверить целевой характер использования средств. Но почему это не проверила Контрольная палата и не сделала соответствующий вывод? На самом деле по процедуре получается, что Контрольная палата проверила, выявила факт нецелевого использования средств и должна была отреагировать путем направления материалов в Генпрокуратуру", — отметила Амра Кварандзия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.



