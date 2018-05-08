Шульгина: война началась для меня в Сталинграде, закончилась – в Японии

"Война для меня началась со Сталинграда. Я была назначена командиром санитарного взвода, потому что я окончила мединститут. Немцы к тому времени уже заняли Харьков, Ростов, Воронеж и подошли к самому Сталинграду. Уже шло контрнаступление на Сталинград и на Кавказ. У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилось. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", — рассказала ветеран.

После окончания Великой Отечественной войны Валентина Шульгина окончила Московский финансовый университет и много лет проработала бухгалтером.

За мужество, проявленное в боях за Сталинград, Валентина Ефимовна награждена медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву.