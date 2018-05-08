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Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
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Павлов о "Бессмертном полке": главная цель – не дать исказить историю

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В День Победы 9 мая в Сухуме и других городах Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк". Подробности в интервью Sputnik Абхазия рассказал помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Степень готовности к акции у нас полная. В Сухуме мы собираемся в 11 часов у ресторана "Дэм". После этого со знаменами Победы, с баннерами "Бессмертный полк" и портретами пройдем по набережной столицы. Сложно предположить, сколько участников пройдут в "Бессмертном полку". Когда эта акция только начиналась, по набережной прошло всего около семидесяти человек, а уже в прошлом году их было не менее тысячи. Я уверен, что в этом году их будет не меньше. Многие страны присоединились к этой акции, и Абхазия по динамике набора популярности этой акции, наверное, впереди всех. За три года мы перешли от совсем небольшого количества участников к тысяче. Во всех крупных городах республики Абхазии эта акция поддерживается администрациями. Акция пройдет в Гале, в Очамчыре, в Ткуарчале, в Гагре. Везде эта акция проходит масштабно и пользуется все большей и большей популярностью. В этом году акция проходит во многих странах мира. Почему она так востребована? Да, наверное, потому что есть советский народ – народ-победитель в этой войне, как внесший основной вклад. И сегодня люди, которые еще помнят войну не понаслышке, люди, которые помнят участников войны, хотят, чтобы не происходило искажения истории. Акция "Бессмертный полк" максимально отражает основную цель – не дать исказить историю, не забыть тех героев, которые действительно победили в этой войне", — рассказал Евгений Павлов. 





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