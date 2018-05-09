Сериков о неисполнении бюджета Абхазии 2017: никуда эти деньги не пропали

"Мне, как бывшему министру финансов, искренне приятно, что наконец и Парламент начал больше внимания уделять бюджетному процессу по сравнению с тем, как было в предыдущие годы. Я был, есть и буду всегда сторонником прозрачности во всех финансовых отношениях. Залог успеха – это прозрачность. Когда информация неизвестна людям, из нее рождается очень много слухов, которые потом приходится, как сейчас, опровергать, комментировать, хотя, на мой взгляд, такого быть не должно. Я еще раз вернусь к этим пресловутым 1,2 миллиарда рублей. Никуда эти деньги не пропали, никто их не взял, никуда не вывел. Чуть более 800 миллионов рублей на 31 декабря лежали на счетах Министерства финансов в Национальном банке республики, а 380 миллионов – это недополученные нами доходы, которые не поступили в бюджет. Так и получается, что расходные обязательства не были выполнены чуть менее, чем на 1,2 миллиарда рублей. Все, что сейчас происходит, – это рабочие процессы, и не хотелось бы, чтобы все это выходило в какие-то эмоциональные всплески. Если Парламент не удовлетворил отчет, то в рамках законодательства он должен был поставить вопросы, что конкретно в отчете об исполнении бюджета его не устроило, какая информация недосконально депутатам объяснена, и прислать отчет в Кабинет Министров на доработку. Кабмин в рамках законодательства должен в месячный срок ответить на эти вопросы", — отметил Сериков.

Парламент Абхазии 3 мая отклонил отчет об исполнении бюджета за 2017 год и направил его на проверку в Генпрокуратуру.



