Логуа о победе в конкурсе пианистов в Италии: помогла спокойная атмосфера

"Произведение, которое я исполнила на конкурсе, я готовила примерно полгода. В день обычно я занимаюсь музыкой до четырех часов. Атмосфера, которая царила в Модене, была спокойная, вокруг были приветливые люди и мне все очень понравилось. Один из членов жюри Стефано Малферрари, который оценивал мое выступление также на конкурсе в Туле, вспомнил меня, отметил, что я достаточно выросла с того времени. С ним мы обсуждали возможность моего поступления в консерваторию в Италии", — рассказала Елизавета Логуа в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Абхазская пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом первой степени на фестивале-конкурсе "Российские вечера в Италии", который проходил в городе Модена с 29 апреля по 2 мая.



