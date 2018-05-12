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Екатерина Дидык
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Нутрициолог Дидык: употребление мяса после тридцати лет надо сократить

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Нутрициолог Екатерина Дидык рассказала, какие продукты питания ускоряют процесс старения.

"Самое главное — есть все в меру. Можно в тридцать съесть кусочек мяса, и ничего не будет, а можно в 25 его объесться так, что станет плохо. Мясо имеет ряд своих негативных влияний. Оно закисляет, бродит, гниет в организме и содержит некие токсины. Поэтому есть смысл его дозировать, особенно после тридцати", — пояснила Дидык в эфире радио Sputnik Молдова.

По ее словам, ограничивать порции мясных продуктов следует из-за того, что с возрастом организму труднее переваривать пищу.

"После тридцати лет ферментативная система организма на 1-2% падает ежегодно, поэтому пища переваривается медленнее. Не стоит полностью отказываться от мяса, но ограничить порции нужно однозначно. Важно съедать достаточное количество всех необходимых веществ за день, но не переедать их за один прием, тогда мясо после тридцати не будет таким вредным. В принципе, я поддерживаю людей, которые отказываются от мяса и отдают предпочтение рыбе, молочным продуктам и так далее".

Эксперт подчеркнула, что желательно есть мясо с большим количеством зеленых овощей.





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