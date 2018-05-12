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Салтанат Усенова
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Усенова: чувствительность зубов вызвана проблемами с деснами и эмалью

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Бишкекский стоматолог Салтанат Усенова рассказала о причинах повышенной чувствительности зубов.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она отметила, что повышенная чувствительность зубов может быть очень болезненной, она вызвана проблемами с деснами и разрушением эмали.

По ее словам, боль, испытываемая, когда вы едите или пьете горячее или холодное, может быть одним из признаков повышенной чувствительности зубов. Также вы можете чувствовать боль, когда вдыхаете холодный воздух.

"Чувствительность зубов может возникать и исчезать, но ее игнорирование может привести к другим проблемам со здоровьем полости рта. Такое состояние может возникнуть, когда десны отходят от зубов или стирается ткань десны в результате чистки зубов при слишком сильном давлении или нерегулярной чистки зубов щеткой и зубной нитью. Чувствительность также может возникнуть, если стирается эмаль", — сказала Усенова.

По ее словам, чтобы предотвратить повышенную чувствительность, необходимо чистить зубы бережно мягкой щеткой.

"Вместо обычной щетки можно использовать электрическую зубную с датчиком давления. Это поможет предотвратить стирание десны и защитить эмаль от износа. Чистить зубы нужно два раза в день щеткой и нитью для предотвращения стирания десны. При этом аккуратно и внимательно следует чистить все зоны рта, в том числе между зубами и вдоль линии десен", — пояснила стоматолог.

Она посоветовала избегать сладких и кислых продуктов и напитков и отметила, что при появлении чувствительности необходимо проконсультироваться со стоматологом и получить от него индивидуальные рекомендации.





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