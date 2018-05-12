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Тенкачева: у двуязычных детей бывают трудности в начальной школе

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Доцент Уральского государственного педагогического университета Татьяна Тенкачева в интервью корреспонденту Sputnik отметила, что опыт обучения абхазских педагогов детей, говорящих на двух языках, вызывает интерес.

"У детей, которые говорят на двух языках, существует проблема. Они воспринимают оба языка, как один. Мы же пытаемся учить их либо на одном, либо на другом языке. И очень часто такие дети испытывают трудности, потому что не понимают, что от них хотят.

Методики направлены на то, чтобы развести в голове у ребенка эти два языка. Послушайте ваших детей, они говорят на смеси русского и абхазского. Они говорят так, как думают, то есть на смеси этих двух языков.

Такой ребенок, конечно же, испытывает трудности. Существуют методики, а главное в ваших школах существует практический опыт, как такому ребенку развести в голове эти два языка. С одной стороны это прекрасно, что ребенок владеет двумя языками. Это важно для его развития. Но с другой стороны вызывает трудности, особенно в начальной школе.  Обучение таких детей грамоте, чтению, как на родном, так и на русском языке достаточно актуальная проблема.

В Абхазии дети  одновременно говорят на двух языках, у вас всегда два языка, а для наших школ эта проблема в последние годы стала актуальна. Так как очень много детей приезжает из стран ближнего зарубежья, из СНГ. Наши школы очень заинтересовались вашим опытом обучения данной категории детей, потому что мы были к этому не совсем готовы. А абхазские педагоги к этому готовы, и у них хорошие методики", — сообщила Тенкачева.

Совместная Международная научно-практическая конференция  Абхазского госуниверситета и Уральского педагогического университета проходила в Абхазии с 7  по 11 мая. Два вуза сотрудничают на протяжении четырех лет. В этом году были проведены обучающие семинары, лекции, практические занятия. Конференция была посвящена проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, с  нарушениями речи. Обсуждались и вопросы суицида среди подростков.

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