Тенкачева: у двуязычных детей бывают трудности в начальной школе

"У детей, которые говорят на двух языках, существует проблема. Они воспринимают оба языка, как один. Мы же пытаемся учить их либо на одном, либо на другом языке. И очень часто такие дети испытывают трудности, потому что не понимают, что от них хотят.

Методики направлены на то, чтобы развести в голове у ребенка эти два языка. Послушайте ваших детей, они говорят на смеси русского и абхазского. Они говорят так, как думают, то есть на смеси этих двух языков.

Такой ребенок, конечно же, испытывает трудности. Существуют методики, а главное в ваших школах существует практический опыт, как такому ребенку развести в голове эти два языка. С одной стороны это прекрасно, что ребенок владеет двумя языками. Это важно для его развития. Но с другой стороны вызывает трудности, особенно в начальной школе. Обучение таких детей грамоте, чтению, как на родном, так и на русском языке достаточно актуальная проблема.

В Абхазии дети одновременно говорят на двух языках, у вас всегда два языка, а для наших школ эта проблема в последние годы стала актуальна. Так как очень много детей приезжает из стран ближнего зарубежья, из СНГ. Наши школы очень заинтересовались вашим опытом обучения данной категории детей, потому что мы были к этому не совсем готовы. А абхазские педагоги к этому готовы, и у них хорошие методики", — сообщила Тенкачева.

Совместная Международная научно-практическая конференция Абхазского госуниверситета и Уральского педагогического университета проходила в Абхазии с 7 по 11 мая. Два вуза сотрудничают на протяжении четырех лет. В этом году были проведены обучающие семинары, лекции, практические занятия. Конференция была посвящена проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи. Обсуждались и вопросы суицида среди подростков.