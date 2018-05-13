Котова: уезжая из Абхазии, я знала, что обязательно вернусь

О том, как однажды уехала из Абхазии, и почему вернулась в республику одна, без родителей и создала здесь семью, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала журналист Марианна Котова.

"То с чем я здесь столкнулась, для меня не было открытием, не было сюрпризом. Когда мы дома в Смоленске общались в семье, мне казалось, что как-то странно мои родители себя ведут. Но когда я приехала сюда я поняла, что ведут они себя ни странно, а ведут себя по-абхазски. Потому, вернувшись в Абхазию, я не столкнулась с чем-то кардинально отличающимся от того, к чему я привыкла. Мы жили там как по-абхазски.

Для меня выйти замуж за человека другой национальности — это не сверхъестественный шаг, или переступить через себя. Бабушки и дедушки все создавали семьи с представителями другой национальности. Ведь все мы люди, у всех у нас одни и те же цели, все мы хотим одного и того же, поэтому здесь не нужен "перевод", это все — человеческий язык", — отметила Котова в эфире радио Sputnik Абхазия.