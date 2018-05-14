Тужба об "Аквафон-open 2018": зовем шахматистов в Абхазию

Международный шахматный турнир "Аквафон-open 2018" проходил в Абхазии с 12 по 13 мая. О его итогах в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Эти соревнования компания "Аквафон" совместно с Федерацией проводит уже одиннадцатый год подряд. Я думаю, для современной Абхазии – это рекорд стабильности таких соревнований. Это говорит о том, что потребность в подобных соревнованиях среди детей растет. После обвала рубля поездки за границу у нас резко сократились, но мы пошли по другому пути – мы к ним не можем поехать, пускай они к нам приезжают", — Сказал Константин Тужба.

В Международном шахматном турнире "Аквафон-open 2018" участвовало 220 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости с юга России.



