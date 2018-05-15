Киселев о задержании в Киеве журналиста РИА Новости: бандитское нападение

Во вторник стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ.

"Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ. Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду – убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине", — заявил Киселев РИА Новости.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Вышинского.

"Это бандитское нападение, это похищение журналиста. Никто из сотрудников РИА Новости Украина не доступен по телефону, то есть очевидно, что дело обстоит хуже, чем просто похищение одного человека", — отметил Киселев в интервью "Россия 24".

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.