Пилия о повышении стоимости проезда в маршрутках Сухума: самоуправство

Водители столичных маршрутных такси подняли цену за проезд на пять рублей. Насколько это законно, в интервью Sputnik Абхазия сообщил председатель Сухумского городского собрания депутатов Константин Пилия.

К вечеру 15 мая в Сухумском городском собрании завершилось заседание временной комиссии по поднятию тарифов на маршрутном такси, в котором участвовали депутаты собрания, руководство ГАИ и милиции города, транспортного управления и представители самих водителей.

Председатель столичного собрания Константин Пилия назвал самоуправством решение водителей. При этом, он отметил, что понимает всю финансовую нагрузку, которую несут на себе водители и пообещали им постараться "выбить" дотационные средства у администрации Сухума.

"До сегодняшнего дня члены этой комиссии несколько раз встречались с водителями маршрутного транспорта, и пока мы занимались этим вопросом, они подняли тарифы – это самоуправство. В ходе обсуждений мы предложили им вариант о том, что будем ходатайствовать о дотациях у администрации города в виде топлива или ремонта и пришли к тому, что мы готовы поднять тарифы на пять рублей к сентябрю 2018 года, если сделать это не удастся", — рассказал Пилия.

По словам Пилия, представители водительского коллектива передали своим коллегам предложения членов комиссии, но они их не приняли.

В таком случае, подчеркнул он, Горсобрание будет вынуждено поручить правоохранительным органам взять на себя контроль по соблюдению официально установленных тарифов и проверку наличия путевых листов у водителей маршрутного такси.



