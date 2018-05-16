Хинтба о гастролях "щукинцев" в Абхазии: большой театральный праздник

"Спектакль "Софичка" в Абхазии уже был показан, он тогда прошел с огромным успехом, и не все смогли его увидеть. Комедия "Кьоджинские перепалки", работа Александра Коручекова, смотрится на одном дыхании. Очень хорошо, что эти два спектакля мы можем показать в мае абхазскому зрителю. Эти спектакли были сыграны в Москве последний раз, и, конечно, всем грустно прощаться с ними, но они не умирают, они будут жить. Есть вероятность, что они смогут обрести вторую жизнь в Абхазии. Есть мысль включить их в репертуар РУСДРАМа, ведь важно обеспечить работой молодых ребят, которые приедут", — сказал Хинтба в интервью радио Sputnik Абхазия.