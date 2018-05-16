Захарова о задержании на Украине журналиста РИА Новости: сделаем все, чтобы освободить

"МИД РФ оперативно опубликовало соответствующий комментарий и заявление. Обратилось к международным структурам, которые должны четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден, а в отношении других журналистов больше не предпринимались такие силовые действия. Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей СМИ таких акций больше не совершалось", — заявила Захарова.

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Вышинского.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.