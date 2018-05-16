15:42 16 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Мария Захарова
© Sputnik Григорий Сысоев

Захарова о задержании на Украине журналиста РИА Новости: сделаем все, чтобы освободить

Радио
Получить короткую ссылку
910

Москва выражает решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА "Россия сегодня" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"МИД РФ оперативно опубликовало соответствующий комментарий и заявление. Обратилось к международным структурам, которые должны четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден, а в отношении других журналистов больше не предпринимались такие силовые действия. Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей СМИ таких акций больше не совершалось", — заявила Захарова.

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Вышинского.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Продажа мясной продукции из Латвии
    Заморские лакомства

    Число латвийцев, предпочитающих продукты питания отечественного производства, продолжает уменьшаться.

  • Вильнюсский окружной суд
    Суд затягивается

    Вильнюсский суд перенес слушание по делу о штрафе, который организацию "Забытые солдаты" заставили выплатить за перезахоронение советских воинов.

  • Обыски. Архивное фото
    День обысков

    Горячий вторник в Кишиневе - десятки обысков, люди в масках, прокуроры и задержания: что искали и что нашли правоохранительные органы?

  • Селевой поток в Таджикистане
    Сезон дождей

    Обильные дожди спровоцировали сход селей в нескольких регионах Таджикистана и нанесли значительный ущерб крестьянским хозяйствам.

  • Ученики на уроке
    На лбу написано

    В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек – об этом стало известно после проверки областных властей.

  • Тарту, набережная реки Эмайыги
    Спасти Чудское озеро

    Тысячи жителей Тарту выстроятся в живую цепь в защиту реки Эмайыги и Чудского озера от строительства крупного целлюлозного комбината.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
При параде: МЧС Абхазии провело строевой смотр
Помочь пока не поздно: отец рассказал о недуге годовалой дочери
Помочь, пока не поздно: отец рассказал о недуге годовалой дочери
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Дети - главные жертвы сирийской войны

Соцсети

Sputnikabkhazia