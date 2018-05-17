13:00 17 Мая 2018
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Дмитрий Медоев
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Медоев о дальнейшем признании Абхазии и Южной Осетии: работать по всем фронтам

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Какая работа ведется по расширению списка стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

"Сегодня отношения России, Южной Осетии и Абхазии можно считать весьма динамичными. Подписано более ста двусторонних межправительственных отношений, два серьезных договора, которые работают, и множество актов. Это солидная правовая база наших двусторонних отношений. И в части признания другими государствами независимости и Южной Осетии, и Абхазии российская сторона вносит определенный очень весомый вклад.

Цель внешнеполитических курсов у Южной Осетии и Абхазии одна. Наши министерства работают активно на международной арене в плане расширения географии присутствия. Совместными усилиями мы идем к тому, чтобы увеличить количество стран, которые  нас признали. Мы не можем оставаться в некоторой изоляции, должны выходить на международные площадки, искать контакты, новых друзей. Сам акт признания носит, конечно, характер политический. Но экономические отношения с другими странами, заключение экономических соглашений в области торговли, промышленности, туризма – это тоже есть одна из форм признания, поэтому я думаю, что нужно работать по всем фронтам", — отметил Медоев в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 





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