Медоев о дальнейшем признании Абхазии и Южной Осетии: работать по всем фронтам

"Сегодня отношения России, Южной Осетии и Абхазии можно считать весьма динамичными. Подписано более ста двусторонних межправительственных отношений, два серьезных договора, которые работают, и множество актов. Это солидная правовая база наших двусторонних отношений. И в части признания другими государствами независимости и Южной Осетии, и Абхазии российская сторона вносит определенный очень весомый вклад.

Цель внешнеполитических курсов у Южной Осетии и Абхазии одна. Наши министерства работают активно на международной арене в плане расширения географии присутствия. Совместными усилиями мы идем к тому, чтобы увеличить количество стран, которые нас признали. Мы не можем оставаться в некоторой изоляции, должны выходить на международные площадки, искать контакты, новых друзей. Сам акт признания носит, конечно, характер политический. Но экономические отношения с другими странами, заключение экономических соглашений в области торговли, промышленности, туризма – это тоже есть одна из форм признания, поэтому я думаю, что нужно работать по всем фронтам", — отметил Медоев в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.



