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Агрба о "Стратегии Абхазии-2025": хотим, чтобы форум был о конкретных делах

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В Сухуме 2 июня пройдет первый национальный форум "Стратегия-2025", который организован Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и АГУ. Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба в интервью Sputnik рассказал о задачах форума.

Темой форума "Стратегия-2025" станет "Как обеспечить рост экономики Абхазии?".

Ключевая цель форумов – создать программу действий, поддерживаемую широкими общественными силами и приступить к ее выполнению. Выработка национальной стратегии позволит перейти к продуманной и постепенной реализации долгосрочных задач развития Абхазии, говорится на сайте Московской абхазской диаспоры. 

В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года", которая была разработана российской консалтинговой компанией "StrategyPartnersGroup" вместе с сотрудниками органов исполнительной власти Абхазии и представителями Московской абхазской диаспоры.

"Мы хотим, чтобы на этом форуме обсуждались очень конкретные предложения – для чего они нужны, какой результат принесут. Хотим, чтобы этот форум был о конкретных делах, а не о том, какая хорошая страна Абхазия, как здесь много полей, лесов и рек. Выводы этого форума, конечно, могут остаться на бумаге, если никто ничего не будет делать. Если учиться не хочется, то ничего и не получится. Самое главное не то, чтобы эту программу реализовывали, пусть будет другая. Но что-то должно быть. Нужно говорить о будущем, а потом воплощать в жизнь", — отметил Агрба.

К участию в форуме приглашаются представители ветеранских, общественных и политических организаций, профсоюзов и землячеств, предприниматели и ученые, работники государственных органов и представители медийного сообщества, старейшины и творческая интеллигенция, молодые лидеры Абхазии, все заинтересованные соотечественники.





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