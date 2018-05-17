Ачба рассказал о причинах задержки ремонта дорог в Сухуме

"По Инвестиционной программе в 2017 году было запланировано освоить 293 миллиона рублей, в 2018 году – 179 миллионов рублей, в 2019 году – 53 миллиона рублей. Такая программа была утверждена на заседании Межправкомиссии, которое состоялось в 2017 году. В 2017 году нами были выполнены работы на сумму порядка 266 миллионов рублей. Ряд объектов пришлось перенести на 2018 год. Это 43-й километр республиканской трассы, это улица Имама Шамиля в Сухуме и дорога в Ткуарчалском районе "Ткуарчал — Агубедиа". Улица Имама Шамиля дважды претерпевала ремонт канализационной системы. Первый раз мы приступили к ремонту данной улицы в 2016 году, начиная от улицы Лакоба. И пришлось резко остановиться, когда выяснилось, что канализационная система не работает. Пока вторично ремонтировалась эта система, прошло время, и только в этом году продолжили работы. Дважды пришлось перекопать всю дорожную "одежду", она теперь требует времени, чтобы прошли просадки, чтобы осел взбудораженный грунт. Если сразу положить асфальт, после того как по нему пройдут большегрузы, все просядет, потому ремонт и затянулся. Мы сделали пробные шаги, грунт осел, работы возобновляются. Но произошло удорожание данного объекта на 6,3 миллиона рублей. Мы установили бордюры, но их пришлось переустанавливать, плюс дополнительные работы по земляному полотну", — рассказал Ачба.