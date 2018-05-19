Двинянин: мне импонирует отсутствие инфляции на Брехаловке в Сухуме

"За 13 лет работы, связанной с Абхазией, я занимался двусторонними отношениями, бывал в республике с краткосрочными визитами. Но тем не менее я был на вашей знаменитой "Брехаловке" не один раз, и мне очень импонирует практически полное отсутствие инфляции в этом заведении, где чашку отличного кофе можно приобрести по низкой цене. Там я имел возможность познакомиться как с ветеранами Абхазии, так и с молодежью страны, и мне импонирует, что они очень открыты к жителям из России, к туристам, к официальным лицам. Самое главное то, что жители Абхазии настроены на строительство республики лучшего будущего, и я, как новый Чрезвычайный Полномочный посол Российской Федерации в Абхазии, намерен всемерно содействовать этому процессу", — отметил Двинянин в интервью Sputnik Абхазия.