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Сергей Рогачев
© Фото: geogr.msu

Рогачев о новом атласе мира: будет написано Цхинвал и Сухум

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Кандидат географических наук, заместитель главного редактора журнала "География", научный сотрудник географического факультета МГУ Сергей Рогачев в интервью радио Sputnik рассказал о том, каким должен быть новый политический атлас мира.

"Последний большой атлас мира был издан лет 15 назад. Он был очень дорогой, есть только у специалистов. Часто встречаются переводные атласы, они просто русифицированы, они красивые, но они отличаются в десяти местах. Очень многие пользуется электронными основами, иностранными. Конечно, ужасно, когда в наш век, картографические издательства берут зарубежную картографическую основу из интернета и отрезают, к примеру, Южные Курилы или забывают о существовании таких государств, как Южная Осетия и Абхазия. Мы показываем на своих картах, потому что РФ их признала, зарубежные атласы их не показывают.  И в новом атласе, конечно, будет написано Цхинвал и Сухум. У нас должен быть свой хороший авторитетный атлас, и нужно иметь его электронную версию", — сказал Рогачев в интервью радио Sputnik..

Он также  отметил, что атлас всегда был предметом национальной гордости, и важно, чтобы он оказался не элитным и подарочным изданием, а мог бы присутствовать во всех читающих семьях.

На заседании попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин поручил создать новый атлас мира.  Российский лидер заявил,что это должны быть карты, которые не искажают историческую и географическую правду в названиях объектов.




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