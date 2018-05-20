Хинтба о "Широколобом" в РУСДРАМе: необычный спектакль

"Широколобый" — это сгусток правды, сгусток величественной простоты, история о невероятном стремлении к свободе, о том, что только свобода обладает наивысшей ценностью. Искандер все это, перевел в форму притчи, где действующие лица — животные. Глубина этой истории, ее нравственный посыл очень важны для сегодняшнего нашего общества. Поэтому этот материал был выбран, его предложил режиссер Искандер Сакаев. Он очень хорошо разбирается в Искандере, он очень тонко его чувствует. Я зацепился за это", — отметил Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия.