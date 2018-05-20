17:34 20 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Широколобом" в РУСДРАМе: необычный спектакль

Радио
Получить короткую ссылку
1210

О премьере спектакля РУСДРАМа по притче Фазиля Искандер "Широколобый" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор Русского театра драмы Абхазии Ираклий Хинтба.

"Широколобый" — это сгусток правды, сгусток величественной простоты, история о невероятном стремлении к свободе, о том, что только свобода обладает наивысшей ценностью. Искандер все это, перевел в форму притчи, где действующие лица — животные. Глубина этой истории, ее нравственный посыл очень важны для сегодняшнего нашего общества. Поэтому этот материал был выбран, его предложил режиссер Искандер Сакаев. Он очень хорошо разбирается в Искандере, он очень тонко его чувствует. Я зацепился за это", — отметил Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Открытие летнего сезона в Петергофе
Проснулись фонтаны: открытие летнего сезона в Петергофе
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia