Чалмаз: гостям в Новоафонской пещере будет комфортно

"У нас сейчас ведутся строительные работы. Претворяем в жизнь свои проекты по благоустройству пещеры. Все это делается для наших посетителей. Пусть туристов не пугают сегодня небольшие строительные работы вокруг и внутри здания. В будущем будет легче и приятнее посещать нашу пещеру. Мы расширяем свою инфраструктуру, есть вопросы, связанные с экологией.

Если раньше гостям для посещения туалетной комнаты, нужно было бежать через дорогу, то теперь непосредственно у входа будут такие удобства. Касса также будет располагаться в удобном месте. Возможно, что мы будем использовать предварительную кассу. Все, что мы делаем — это для удобства наших гостей", — сказал Чалмаз.

По его словам, Новоафонская пещера работает в обычном режиме. Выходные дни в пещере — понедельник, вторник и пятница. С 15 июня пещера будет ежедневно принимать посетителей.