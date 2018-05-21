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Мирон Чалмаз
© Фото: Рисмаг Аджинджал

Чалмаз: гостям в Новоафонской пещере будет комфортно

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Директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз в эфире Sputnik рассказал о том, какие работы проводятся в преддверии курортного сезона.

"У нас сейчас ведутся  строительные работы. Претворяем в жизнь свои проекты по благоустройству пещеры. Все это делается для  наших посетителей. Пусть туристов не пугают сегодня небольшие строительные работы вокруг и внутри здания.  В будущем будет легче и приятнее посещать нашу пещеру. Мы расширяем свою инфраструктуру, есть вопросы, связанные с экологией.

Если раньше гостям для посещения туалетной комнаты, нужно было бежать через дорогу, то теперь непосредственно у входа будут такие удобства. Касса также будет располагаться в удобном месте. Возможно, что мы будем использовать  предварительную кассу. Все, что мы делаем — это для удобства наших гостей", — сказал  Чалмаз.

По его словам, Новоафонская пещера работает в обычном  режиме. Выходные дни в пещере — понедельник, вторник и пятница. С 15 июня пещера будет  ежедневно принимать посетителей.




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