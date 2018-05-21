Историк Гумба о махаджирстве: самое трагическое событие в истории Абхазии

Как повлияло махаджирство на судьбу абхазского народа и других народов Кавказа, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал историк Михаил Гумба.

"В Абхазии было несколько волн махаджирства. Предпосылки трагедии были разными. В 1808 году, когда был убит владетельный князь Абхазии Келешбей, абхазский народ оказался расколот между сторонниками его сыновей князя Асланбея и князя Сафарбея. Асланбей стал править Абхазией, а брат Сафарбей выехал в Мегрелию и под покровительством своих новых родственников стал обращаться за помощью к России. В 1810 году при помощи российских военно-морских сил удалось вытеснить Асланбея из Сухумской крепости, и спустя месяц Сафарбей приехал в Абхазию как владетельный князь. Это вызвало первую волну махаджирства в истории Абхазии.

Самый большой исход населения Абхазии произошел во время русско-турецкой войны 1877-1878. Тогда насильственно в Турцию было выселено до 50 тысяч человек", — рассказал Гумба в эфире радио Sputnik Абхазия.

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии ежегодно 21 мая.

Длившаяся почти сто лет Русско-Кавказская война принесла неисчислимые страдания многим народам Кавказа. Война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году из Абхазии было выселено примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек.