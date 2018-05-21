Ачугба: махаджирство страшнее войны

"Это сложнейший период в истории Абхазии, когда идет колонизация целых народов, регионов во всем мире. Абхазы не могли бы избежать махаджирства. Примерно 80% абхазского населения было выселено. Это не сравнить с войной. Когда выселяют всех до единого, не остается и надежды на сохранение народа. Слово "махаджиры" происходит от слова "хадж" – паломничество. Распространение информации, что кавказцы ушли на хадж, устраивало и тех, кто выгонял, и тех, кто принимал. Нам надо будет отказаться от слова "махаджиры", чтобы нас не обвиняли, что наши предки ушли на хадж. Они – ахҵәацәа, высланные", — разъяснил историк Ачугба в эфире радио Sputnik Абхазия.