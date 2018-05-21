Семенюк о лауреатах Канского фестиваля: профессионализм оценивается в последнюю очередь

По тому, как меняются приоритеты художественные, в частности, кинематографические, можно прослеживать приоритеты политические, отметил в интервью Sputnik киновед Александр Семенюк.

Актриса из Казахстана Самал Еслямова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого.

Каннский фестиваль проходил на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая.

"Мировое кино, международные кинофестивали, призы на них отображают политические тренды в первую очередь. Потому что просто так или только за хорошее кино на престижных международных кинофестивалях премии не раздаются. Страна, которая проводит этот кинофестиваль, заявляет свое политико-художественное "одобрямс". В том, как меняются приоритеты художественные, в частности, кинематографические, можно прослеживать политические приоритеты. Поэтому выбор этих лауреатов нынешнего Канского кинофестиваля не случаен. Если кто-то думает, что присуждаются призы только за хорошее кино, то они ошибаются. Именно на международных престижных кинофестивалях формируется определенная киномода и даже кинематографические стили. То есть, когда побеждает тот или иной режиссер или стиль, ему тоже начинают следовать, начинают подражать. Только в третью очередь оценивается собственно профессионализм", — сказал Семенюк в эфире радио Sputnik.



