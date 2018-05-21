Смыр о памятнике махаджирам в Гудауте: приступил, когда понял, что смогу закончить

Мемориал в виде корабля, посвященный жертвам Кавказской войны, открыли в понедельник 21 мая в Гудауте.

Строительство корпуса корабля как напоминание о махаджирстве началось около года назад. Автор проекта Игорь Смыр назвал его "Махмудией" в честь одного из турецких кораблей, на котором в XIX веке жители Абхазии были вынуждены покинуть свою родину.

"Идею строительства мемориала в память о жертвах махаджирства я вынашивал на протяжении десяти лет, но воплотить свою идею в жизнь удалось только сейчас. Я, когда почувствовал, что могу начать и закончить этот проект, тогда и приступил к работе", — рассказал Смыр.