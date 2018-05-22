Коручеков о гастролях студентов "Щуки" в Абхазии: сбылась мечта

Режиссер-постановщик "Кьоджинских перепалок" Александр Коручеков признался, что он рад представить спектакль абхазскому зрителю.

"Ребятам очень идет материал. Это спектакль о коллизиях, выяснениях, любви, человеческих отношениях. Исполняют роли молодые и страстные актеры. Они, по-моему, это очень хорошо делают. Мы волнительно относимся к их выступлению на родине. Надеюсь, что ребята взлетят", – сказал постановщик.

Коручеков назвал абхазский курс Театрального института имени Щукина одним из лучших.

"Очень сложно было им поначалу – абсолютно в другой среде, в огромном городе, совсем другой ритм и темп жизни. Но уже сейчас, на выходе, это один из лучших курсов института. У них рвение к мастерству, к игре, к театральному бою", – добавил он.

Спектакли "Кьоджинские перепалки" и "Софичку" представят абхазскому зрителю студенты Театрального института имени Щукина в РУСДРАМе с 22 по 24 мая.



