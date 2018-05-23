Квициния: празднование дня апостола доказывает, что Абхазия древнехристианская страна

"Этот праздник имеет для Абхазии большое значение. То, что власти вместе с общественностью пришли к тому, чтобы отмечать его, это верный шаг. Он доказывает, что Абхазия древняя христианская страна. Первые ростки христианства распространялись в Абхазии через Малую Азию. Памятники культуры, архитектуры, которые расположены на территории Абхазии древние. Они свидетельствуют об установившейся традиции христианства в Абхазии. С этой точки зрения мы подтверждаем историчность абхазского народа на данной территории, подтверждаем приверженность народа к высшим христианским общечеловеческим ценностям. И нет никаких сомнений, что Симон Кананит принял мученическую смерть в Абхазии.

Древние источники, а именно, церковная история Евсевия, это "О началах" Аригена Александрийского, мученичество святого Орентия и Матфия указывают на то, что этот факт имел место у нас в Абхазии.

И еще этот праздник значим для нас, потому что он благословляет молодожен на супружество. Это, безусловно, очень важная тема для Абхазии. Если установится традиция приходить в святые места и мысленно благодарить апостола, было бы смысловым и дополнительным украшением празднования этого дня", — сказала Квициния.

23 мая православные христиане Абхазии отмечают День святого Апостола Симона Кананита. Этот день в республике праздничный выходной. Святой Симон один из 12 апостолов Иисуса Христа, его сводный брат, проповедовал в Абхазии, и здесь покоятся его мощи. В честь святого на месте его захоронения в Новом Афоне на берегу реки Псырцха в 9-10 веках был воздвигнут храм.