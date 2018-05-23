Домрин: обвинение Трампа в сговоре с Россией выгодно демократам перед выборами

"В ноябре этого года будут промежуточные выборы в Конгресс. Промежуточные выборы – это несколько лукавое название, потому что на самом деле, это выборы всех членов Палаты представителей, это выборы третьей всех сенаторов и выборы порядка 39-40 губернаторов всех американских штатов. Сейчас демократы на этой волне, якобы, сговора Трампа с русскими, будут вести свою пропаганду, рассчитывая на то, что какие-то незрелые умы американских избирателей в ноябре проголосуют против республиканцев, против Трампа. Но раньше ноября рассчитывать на то, что абсолютно лживые обвинения о сговоре Трампа с русскими прекратятся, не приходится", — отметил Домрин в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.