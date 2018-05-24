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Вячеслав Поставнин
© Sputnik Руслан Кривобок

Поставнин о легализации в России выходцев из СССР: давно пора

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Необходимо приветствовать решение о предоставлении особого статуса гражданам бывшего СССР, считает президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

Ранее стало известно, что в России планируют выдавать новые документы лицам без гражданства — выходцам из СССР, проживающим в РФ более 15 лет, вышедшим на свободу заключенным, а также тем, кто в детстве переехал в Россию, но так и не стал обладателем российского паспорта.

Новое удостоверение позволит лицам без гражданства находиться в стране легально, пишет издание "Известия", ссылаясь на заявление замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой. 

Законопроект, подготовленный МВД РФ, предполагает "выдачу лицам без гражданства нового документа, удостоверяющего личность". Удостоверение личности позволит людям без статуса впоследствии претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.

Новый статус для лиц без гражданства вводится с опозданием в 10 лет, считает президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин. По его словам, он касается мигрантов, которые некогда приехали в Россию из бывших советских республик и по ряду причин были лишены российского гражданства.

"В 2007 году началась сплошная проверка людей, кто получил гражданство России после 1992 года, это, в основном, этнические русские, которые бежали из братских республик по разным причинам. Оказалось, что у многих из них не совсем правильно были оформлены документы — по их вине или по вине Федеральной миграционной службы, причин масса. И получалось, что лишали гражданства целые семьи, но никто не озаботился, а какой статус получат эти люди. Они же не могли вернуться, они же не граждане ни Казахстана, ни Узбекистана, ни Таджикистана", — рассказал собеседник радио Sputnik.

Поэтому, считает он, решение о предоставлении особого статуса лицам, проживающим в России без гражданства, очень важное, хотя и запоздавшее.

"Любой статус, который дает людям возможность находиться в правовом поле, я приветствую", — резюмировал собеседник.




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