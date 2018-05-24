Шатров о заявлении Скрипаль: в "страну-отравитель" вряд ли бы хотели вернуться

"Любой, хоть немного разбирающийся в телевидении человек, заметит, что девушка записывала свое обращение с помощью телесуфлера. Это, конечно, не криминал – ответственный момент, понятно, что ей хотелось, чтобы каждое слово было весомым. Но ясно, что каждое слово при этом еще и предварительно выверялось. Вполне возможно, были и более жесткие заявления в адрес России, но она на это не согласилась, поэтому она просто отказалась от помощи на данный момент, но при этом предположила, что в какой-то перспективе вернется в Россию. В страну, которую обвиняют в этом отравлении, вряд ли кто-то захотел бы возвращаться, поэтому для меня эта фраза является самой существенной", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Юлия Скрипаль надеется однажды вернуться в Россию. Об этом она сообщила в первом интервью после отравления в Солсбери. Дочь бывшего полковника ГРУ пообщалась с журналистами и рассказала им, что сейчас находится в секретном убежище под охраной полиции. Юлия Скрипаль поблагодарила российское посольство за предложенную помощь, но заявила, что пока не хочет прибегать к его услугам.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в городе Солсбери. После этого отношения России и Британии резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает. Москва также неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по "делу Скрипалей" и не предоставляет доступ российской стороне к экс-сотруднику ГРУ и его дочери.



