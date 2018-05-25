Квициния о пересечении границы в дни ЧМ по футболу: ограничение для грузовиков

Заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Ушанги Квициния рассказал, какие ограничения в дни проведения Чемпионата мира по футболу в России будут введены для пассажирского и грузового транспорта на КПП "Псоу".

"По последней информации, которую мы получили от наших коллег из России, никаких ограничений в отношении граждан, пересекающих границу на пассажирском транспорте или пешком, вводиться не будет. Ограничения могут коснуться только транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузовых транспортных средств", — рассказал Квициния.

Согласно Указу президента "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" от 25 мая, в 11 регионах, принимающих турнир, ужесточается контроль за обеспечением безопасности.

Определен перечень контролируемых зон для допуска туда людей и транспортных средств. В него входят зоны по внешнему периметру безопасности стадионов, территории тренировочных площадок, гостиниц для размещения сборных команд, судейских бригад, штаб-квартир FIFA, территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов, площадки для проведения фестиваля болельщиков, места размещения пресс-центров неаккредитованных СМИ, территории по периметру мест хранения спецтранспорта.

В период проведения чемпионата объекты инфраструктуры в городах, принимающих турнир, подлежат усиленной охране. С 25 мая по 25 июля все массовые акции будут согласовываться с полицией и органами безопасности. Места, маршруты, время митингов, демонстраций, пикетов и шествий определяются органами исполнительной власти регионов.

Кроме того, запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия и боеприпасов. В этот перечень также вошли взрывчатка и ядовитые вещества, за исключением зарегистрированных в России лекарств. Контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии.