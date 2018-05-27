Скоренко о форуме в Туле: представителей разных нации объединил русский язык

Первый молодежный культурный форум государств-участников СНГ прошел в Туле. В нем приняли участие более 50 делегатов из разных стран, в том числе и Абхазии. О том, как проходил форум, и что нового для себя узнали абхазские участники, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала преподаватель русского языка Сухумской школы Юлия Скоренко.