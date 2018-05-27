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Юля Скоренко
© Sputnik / Илона Хварцкия

Скоренко о форуме в Туле: представителей разных нации объединил русский язык

Радио
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Первый молодежный культурный форум государств-участников СНГ прошел в Туле. В нем приняли участие более 50 делегатов из разных стран, в том числе и Абхазии. О том, как проходил форум, и что нового для себя узнали абхазские участники, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала преподаватель русского языка Сухумской школы Юлия Скоренко.

"На форуме мы участвовали в секции "Роль русского языка в интеграции культурного пространства в СНГ". Вся наша группа, а это представители из Армении, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана рассказали о своем опыте. Ребята преподаватели, доценты, методисты, из разных стран, включая нас, имели возможность обсудить проблемы преподавания русского языка. Было интересно слушать именно тех людей, которые непосредственно сталкиваются с такими же проблемами, как и мы.  Форумы это всегда возможность сказать что-то о себе и услышать что-то о других", — рассказала Скоренко в эфире радио Sputnik Абхазия. 




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