Атоян о привлечении детей в библиотеку: беседа и любовь к делу

Заведующая школьной библиотекой отметила, что около 50 процентов учащихся берут книги, что является хорошим показателем.
Заведующая библиотекой средней школы № 2 г. Сухум Гаянэ Атоян в эфире Sputnik сказала о том, что индивидуальные беседы с учениками прививают им любовь к чтению. 27 мая свой профессиональный праздник отмечают библиотекари.
Заведующая школьной библиотекой отметила, что около 50 процентов учащихся берут книги, что является хорошим показателем.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в столетие Дня независимости Грузии в субботу 26 мая, заявил, что на референдуме 1991 года абхазы и грузины объявили о своей независимости.
Первый молодежный культурный форум государств-участников СНГ, в котором участвовала делегация из Абхазии, прошел в Туле с 13 по 16 мая.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.
К 2030 году каждый четвертый казахстанец будет жить в Алматы и четырех прилегающих районах, считают аналитики.
На пост посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане выдвинут действующий посол США в Албании Дональд Лу – кто он.
В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.
"Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.
До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.
Россия и Таджикистан обсудят основные вопросы межрегионального сотрудничества на конференции в Душанбе.
Следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского продавцов-узбекистанцев во время сноса незаконно установленных торговых палаток в Казани.
Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.