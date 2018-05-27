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Гаянэ Атоян
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Атоян о привлечении детей в библиотеку: беседа и любовь к делу

Радио
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Заведующая библиотекой средней школы № 2 г. Сухум Гаянэ Атоян в эфире Sputnik сказала о том, что индивидуальные беседы с учениками прививают им любовь к чтению. 27 мая свой профессиональный праздник отмечают библиотекари.

"Некоторые думают, что библиотека — это кладовка, где сложены учебники. И вот ты выдал, а затем принял, и  так постоянно.  Это неправильное представление. Надо с детьми беседовать, привлекать их к чтению. Я ребенку объясняю, как найти нужную информацию. Иногда даже взрослые не знают, как  обращаться с многотомной энциклопедией. Индивидуальные беседы имеют большое значение, и, конечно же, любовь к своему делу. Дети это всегда чувствуют и приходят. Если двое  ребят запишется в библиотеку, следом половина класса бежит", — сказала Атоян.

Заведующая  школьной библиотекой  отметила, что около 50  процентов учащихся  берут книги, что является хорошим показателем.




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