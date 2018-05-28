Ардзинба о "25 шагах": станет основой истории успеха Абхазии

"У меня оптимистические ожидания. Мы всегда надеемся на лучшее, когда собирается такая уважаемая публика. Собрать в одной аудитории лидеров мнений, у которых разные идеи, — это возможность получить лучший результат. Я очень надеюсь, что это будет живой и, главное, профессиональный диалог, а не набор безосновательных идей и терминов, которые не имеют прикладного характера. Немного медленно, но в обществе уже пошло брожение. У общества есть запрос на программу поступательного развития. Общество уже созрело к этим переменам. Я думаю, что эта программа, и только она, ляжет в основу той истории успеха нашего государства, который нас ждет в будущем. Будем на это надеяться. Нужно работать, и все получится", — сказал Ардзинба.

В Сухуме 2 июня в Абхазском государственном университете пройдет Первый национальный форум "Стратегия Абхазии- 2025 на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.