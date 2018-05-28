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Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о "25 шагах": станет основой истории успеха Абхазии

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О своих ожиданиях от форума "Стратегия-2025", от программы по развитию экономики Абхазии в интервью Sputnik рассказал министр экономики Адгур Ардзинба.

"У меня оптимистические ожидания. Мы всегда надеемся на лучшее, когда собирается такая уважаемая публика. Собрать  в одной аудитории лидеров мнений, у которых разные идеи, — это возможность получить лучший результат. Я очень надеюсь, что это будет живой и, главное, профессиональный диалог, а не набор безосновательных  идей и терминов, которые не имеют прикладного характера. Немного медленно, но в обществе уже пошло брожение. У общества есть запрос на программу поступательного развития. Общество уже созрело к этим переменам. Я думаю, что эта программа, и только она, ляжет в основу той истории успеха нашего государства, который нас ждет в будущем. Будем на это надеяться. Нужно работать, и все получится", — сказал Ардзинба.

В Сухуме 2 июня в Абхазском государственном университете пройдет Первый национальный форум "Стратегия  Абхазии- 2025 на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.




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