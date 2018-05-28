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Елена Лосева
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Лосева о "Едином билете" в Абхазию: услуга востребована, но малоизвестна

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С информацией о продаже "Единого билета" в Абхазию можно ознакомиться на сайтах аэропортов, из которых осуществляются перелеты в Сочи, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Единой транспортной компании Елена Лосева.

"В прошлом году услугой воспользовалось полторы тысячи человек. Это, конечно, очень мало, но мы понимаем, почему это произошло. Те, кто воспользовались услугой, говорят, что она замечательная, но узнали о ней случайно. Нашему проекту не хватает рекламы, а реклама – дорогое удовольствие. Мы работаем с авиакомпаниями, аэропортами, из которых осуществляются перелеты в Сочи. С очень многими авиакомпаниями и аэропортами мы нашли взаимопонимание, и они у себя на сайтах размещают информацию о такой возможности", — рассказала Елена Лосева. 

С 1 июня возобновятся перевозки по "Единому билету" в Абхазию из Сочи. В этом году цена билета снижена, а также есть удобные для пассажиров нововведения. Воспользоваться услугой можно при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи. Проездной можно оформить на сайте "РЖД" и в авиакассах не раньше, чем за 90 дней до поездки. В летнем расписании будет девять отправлений, в том числе в ночное время.





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