Почта о планах Турции купить Су-57: Эрдоган уже другой человек

Публикации в турецких СМИ о возможности покупки Анкарой российских истребителей Су-57, вместо американских F-35, подготовлены на основе мнений экспертов и не являются отражением официальной позиции Анкары, заявил РИА Новости источник в секретариате оборонной промышленности Турции.

"Эрдоган – это человек со множеством масок и множеством ролей, он ведет активную политику на многих направлениях и часто сочетает вещи непримиримые или противоречивые. Он и сторонник сохранения участия Турции в НАТО, и вместе с тем он, в определенной степени, противник НАТО. Он хотел бы, чтобы Турция вступила в ЕС, и вместе с тем он резко критикует ЕС и за то, как Союз обращается десятки лет безуспешно с Турцией. Он и сторонник того, чтобы Турция оставалась частью Западного мира, и вместе с тем он периодически говорит о том, что это союз христианский, направленный против мусульман, что это бывшие колонизаторы. В этом смысле он и по отношению к России и друг, и противник. Геополитически Турция имеет собственные интересы и в отношении Европы, и в отношении России. Турция сейчас хочет не просто превратиться в региональную державу, чтобы иметь право голоса на международной арене, она сама решает, вторгаться ли ей на соседние территории или нет, она заявляет о своих геополитических интересах. Для Эрдогана все менее значимыми становятся лидеры западных государств. Он представляет дело так, что идет возрождение османских идей, он претендует на роль исламского руководителя практически всех стран. Это уже другой человек, это уже другая Турция, поэтому мы вполне обоснованно слышим такие заявления, которые прежде были бы просто невозможны", — сказал Почта в эфире радио Sputnik.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку Анкаре американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.