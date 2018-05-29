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Сергей Шамба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шамба о признании Абхазии Сирией: логично из исторических связей

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Взаимное признание между Абхазией и Сирийской Арабской Респуликой – важное событие для нас, потому что Сирию и Абхазию связывают исторические глубокие корни, отметил в интервью Sputnik экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

"Сегодня в Абхазии проживает около трехсот беженцев из Сирии. Нам небезразлично все, что происходит в Сирии. Конечно, этому признанию предшествовала определенная работа дипломатии. Думаю, что вопрос признания Сирией в обществе все время обсуждался, потому что есть исторические связи, в соответствии с  которыми были и ожидания", — сказал Шамба.  

 Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

После признания суверенитета Абхазии Россией 26 августа 2008 года по такому же пути 5 сентября 2008 года последовала Латино-Американская Республика Никарагуа, вслед за ней Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.





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