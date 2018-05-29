Атаев о дальнейшем признании Абхазии: Иран может быть следующим

"Этот шаг со стороны политического руководства Сирии демонстрирует всему мировому сообществу, кто реальный друг и союзник России и настоящий партнер, а кто партнер России на словах. Сразу напрашивается аналогия – первым из государственных деятелей мирового уровня заявил о своем признании независимости и государственности еще в 2008 году действующий президент Белоруссии господин Лукашенко, но потом он о своих словах забыл. Ему это вменил в вину в общении с журналистами господин Медведев, занимавший тогда должность президента России. Это все забыли. Президент Сирии и политическое руководство Сирии на словах ничего не говорили, а сделали этот реальный политический шаг, который усиливает влияние России не только в региона Закавказья и Ближнего Востока, а и в целом мире, потому что Сирия – это страна, которая отстояла свою государственность, защитила свою государственность так же, как Абхазия и Южная Осетия. Тенденция на признание положительная. Для меня этот шаг демонстрирует, что все государства, которые в той или иной степени защищали государственность, могут уже стоять, как государства, признавшие Южную Осетию и Абхазию. Сирия – это очень серьезное государство, которое взаимодействует с Ираном. Думаю, что в перспективе может быть Иран как государство, которое является союзником Сирии, как государство, которое, как и Россия, гарантирует независимость Сирии, может тоже последовать этому шагу", — отметил Атаев в интервью Sputnik Абхазия.

Независимость Южной Осетии и Абхазии также признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.



