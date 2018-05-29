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Дмитрий Медоев
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Медоев о признании Южной Осетии: ищем новых друзей в Европе и на других континентах

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Взаимное признание между Южной Осетией и Сирией глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев назвал двойным праздником, важнейшим событием в новейшей истории республики.

"Сегодня опубликовано коммюнике МИД Республики Южная Осетия о взаимном признании Южной Осетии со стороны Сирийской Арабской Республики. Это считается началом наших дипломатических и межгосударственных отношений. Исходя из текста коммюнике, дипломатические отношения будут на уровне посольств. То, что сегодня сделано – это важнейшее событие и для нашей страны, и для Сирии, и для наших друзей. Несомненно, что процессы, которые должны последовать за этим актом, за этими заявлениями не заставят себя ждать, это все будет происходить в рамках международного права, в рамках тех международно признанных документов, которые существуют в международных отношениях. Думаю, что уже к началу осени должны начать формироваться основы будущих посольств как у нас, так и в Дамаске. Хочу также поздравить и Республику Абхазия, так как сегодня же в 12 часов по московскому времени точно такие же коммюнике были опубликованы и в Сухуме. Сирийская Абхазская Республика признала независимость как Южной Осетии, так и Абхазии. Процесс признания, процесс установления дипотношений – это не сиюминутное решение, этот процесс может длиться годами, но работа в этом направлении не прекращалась никогда. И вот наш визит в Италию, поиск новых друзей как в Европе, так и на других континентах продолжается", — сказал Медоев в интервью Sputnik Южная Осетия. 

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что признание независимости Южной Осетии со стороны Сирии — продолжение необратимого процесса, начатого в 2008 году Российской Федерацией. Президент выразил уверенность, что установление дипотношений между странами будет полезным их народам, сообщает пресс-служба главы РЮО.





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