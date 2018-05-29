Тужба: признание Сирией Абхазии стало неожиданным для общества, но не для МИД

"На протяжении нескольких последних лет по линии внешнеполитического ведомства, а также по линии других смежных структур проводилась достаточно активная, интенсивная работа, направленная на создание условий для прямых контактов с представителями сирийского руководства. У нас проходили встречи глав внешнеполитических ведомств с послом в Москве, встречи на других уровнях, шло сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой в гуманитарной сфере. В совокупности все эти меры привели к тому, что мы сегодня можем говорить о том, что между нашими странами официально установлены дипломатические отношения, и я уверен, что эти отношения будут развиваться не только в политической плоскости, но и во всех других направлениях", — сказал Тужба.